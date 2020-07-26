В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу

ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 291 тысячу, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2333 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 216 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 291 172, жертв – 15 700. При этом на данный момент число выздоровевших не менее 253 213.

По ее словам, 12 провинциям страны (из 31-й) присвоен статус "красных" - с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

С начала июля Иран четыре раза обновлял рекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим, в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.