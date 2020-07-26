Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574936826.html
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 291 тысячу, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:198:2968:1867_1400x0_80_0_0_2c1e16ae1125a8e70aba10ed5627bcc3.jpg
https://ria.ru/20200721/1574631829.html
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:198:2968:1867_1400x0_80_0_0_2c1e16ae1125a8e70aba10ed5627bcc3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_7dcb3107c9e7cfdbca877634bbb0c028.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_454:0:2502:2048_1400x0_80_0_0_b34eeb47fb945e82e8d877b3d2ac54d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире

В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу

12:55 26.07.2020
303
© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 291 тысячу, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2333 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 216 человек.
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
21 июля, 10:39Распространение нового коронавируса
Власти Ирана одобрили использование "Ремдесивира" против коронавируса
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 291 172, жертв – 15 700. При этом на данный момент число выздоровевших не менее 253 213.
По ее словам, 12 провинциям страны (из 31-й) присвоен статус "красных" - с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
С начала июля Иран четыре раза обновлял рекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим, в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
112825
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
Рекомендуем
Сирия
Турция обвинила курдов во взрыве на севере Сирии
Сингапур
Сингапур и Малайзия частично возобновят взаимные поездки граждан
Последствия урагана
Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 44 798
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Во Вьетнаме выявили второй за три месяца случай COVID-19 внутри страны
Театрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Церемония возложения венка к могиле российских моряков в Бангкоке в День ВМФ
В Бангкоке отметили День ВМФ России
Автомобиль Следственного комитета РФ
На теле пропавшего в Крыму ребенка не нашли признаков насилия
Автор нашумевшей статьи Не могу поступаться принципами в газете Советская Россия, преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа
Нагорный Карабах
В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 608
Дмитрий Медведев
Медведев назвал развитие ВМФ залогом укрепления обороноспособности России
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Улицы Вифлеема во время режима карантинной блокады
В Палестине выявили 330 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния