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В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Военно-морской парад и военно-спортивный праздник завершились в Севастополе, сейчас в городе проходят экскурсии на боевые корабли и проводится показ боевой... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:32
михаил развожаев
севастополь
безопасность
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РИА Новости
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60
Парады в честь дня ВМФ во Владивостоке и на Камчатке
Так парады в честь дня ВМФ прошли во Владивостоке и на Камчатке. В акватории бухты Золотой Рог смотр кораблей проходил впервые.
2020-07-26T12:50
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РИА Новости
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михаил развожаев, севастополь, безопасность

В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

12:50 26.07.2020 (обновлено: 14:32 26.07.2020)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкТеатрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
Театрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Театрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Военно-морской парад и военно-спортивный праздник завершились в Севастополе, сейчас в городе проходят экскурсии на боевые корабли и проводится показ боевой техники, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы знаем, что День ВМФ для Севастополя – главный праздник, главнее, чем любые другие, потому что город и флот – единое целое. Сегодня мы присутствовали на потрясающем военно-спортивном празднике. Мы видим мощь, силу, современное вооружение, мы понимаем, что наш флот развивается как и наш город. От имени правительства Севастополя, от имени Черноморского флота – сегодня мне выпала такая честь – всех поздравляю с Днем ВМФ России", - сказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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В воскресенье в первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почётное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна".
Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.
После завершения парада и военно-спортивного праздника для жителей и гостей города-героя Севастополя организованы экскурсии на корабли ЧФ и выставка вооружения и военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили специального назначения "Тигр" и "Рысь" и другие образцы. Праздник завершится в Севастополе концертом и фейерверком над акваторией бухты.
Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ. Парад принимал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, а командовал парадом заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.
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Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность
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