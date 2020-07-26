В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Военно-морской парад и военно-спортивный праздник завершились в Севастополе, сейчас в городе проходят экскурсии на боевые корабли и проводится показ боевой техники, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы знаем, что День ВМФ для Севастополя – главный праздник, главнее, чем любые другие, потому что город и флот – единое целое. Сегодня мы присутствовали на потрясающем военно-спортивном празднике. Мы видим мощь, силу, современное вооружение, мы понимаем, что наш флот развивается как и наш город. От имени правительства Севастополя, от имени Черноморского флота – сегодня мне выпала такая честь – всех поздравляю с Днем ВМФ России", - сказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев

В воскресенье в первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почётное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно "Коммуна".

Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

После завершения парада и военно-спортивного праздника для жителей и гостей города-героя Севастополя организованы экскурсии на корабли ЧФ и выставка вооружения и военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили специального назначения "Тигр" и "Рысь" и другие образцы. Праздник завершится в Севастополе концертом и фейерверком над акваторией бухты.