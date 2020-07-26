Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

Несмотря на то, что "Ханна" является теперь тропическим штормом, еще сохраняется угроза сильных ливней, которые могут перерасти в наводнения и привести к тому, что реки выйдут из берегов, отмечает NHC.