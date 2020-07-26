Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574936574.html
Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма
Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC). РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:40
мексика
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/26/1501622692_0:213:4592:2796_1400x0_80_0_0_5d6594c6c1d906e6490470916f26e488.jpg
https://ria.ru/20200725/1574922271.html
мексика
сша
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/26/1501622692_0:213:4592:2796_1400x0_80_0_0_5d6594c6c1d906e6490470916f26e488.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150162/26/1501622692_291:0:4302:3008_1400x0_80_0_0_1bfe0bdba05c21aaf2b75ad15cff9e59.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/26/1501622692_792:0:3800:3008_1400x0_80_0_0_c383a8a80c882c5213e2c31e024133ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мексика, сша, техас, в мире

Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма

12:40 26.07.2020
966
© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия урагана
Последствия урагана
© AP Photo / Gerald Herbert
Последствия урагана. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).
"(Ураган) "Ханна" ослаб до тропического шторма над южным Техасом", - говорится в сообщении в Twitter NHC.
Несмотря на то, что "Ханна" является теперь тропическим штормом, еще сохраняется угроза сильных ливней, которые могут перерасти в наводнения и привести к тому, что реки выйдут из берегов, отмечает NHC.
По данным синоптиков, сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 километра в час. Ураган движется со скоростью 14,4 километра в час. В настоящее время он находится юго-западнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США, на границе с Мексикой.
Гавайский архипелаг
25 июля, 22:05
На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
431203
Обсудить 0
МексикаСШАТехасВ мире
Рекомендуем
Сингапур
Сингапур и Малайзия частично возобновят взаимные поездки граждан
Мужчина на побережье в городе в Корпус-Кристи, Техас, где бушует ураган Ханна
В Техасе около 275 тысяч домов остались без света из-за урагана "Ханна"
Работа спасателей в США
Власти штата Техас просят Трампа ввести режим ЧС из-за урагана "Ханна"
Иран
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
Театрализованное представление на праздновании Дня ВМФ в Севастополе
В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Побережье острова Тайвань
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Автомобиль Следственного комитета РФ
На теле пропавшего в Крыму ребенка не нашли признаков насилия
Церемония возложения венка к могиле российских моряков в Бангкоке в День ВМФ
В Бангкоке отметили День ВМФ России
Сирия
Турция обвинила курдов во взрыве на севере Сирии
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Автор нашумевшей статьи Не могу поступаться принципами в газете Советская Россия, преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
Зюганов: Андреева проявляла принципиальность в защите интересов народа
Генеральный директор Interstellar Technologies Inc. Такахито Инагава и основатель Такафуми Хори перед ракетой MOMO 3
В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Полет "Протона-М" со спутниками "Экспресс" станет самым долгим в истории
Большой десантный корабль Пётр Моргунов во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния