Сингапур и Малайзия частично возобновят взаимные поездки граждан

Новый порядок въезда и выезда для этих категорий граждан вступает в силу 10 августа. Данные о необходимых для пересечения границ документах и процедурах будут опубликованы в ближайшие дни, говорится в сообщении.

Одновременно стороны вырабатывают новые общие правила для въезда и выезда граждан, не входящих в эти категории, однако у газеты пока нет информации о том, когда процесс подготовки этих правил будет закончен и они вступят в силу. Также стороны рассматривают вопрос об открытии КПП на сухопутной границе между странами в ближайшие дни, сообщает агентство.