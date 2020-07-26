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Сингапур и Малайзия частично возобновят взаимные поездки граждан
Сингапур и Малайзия возобновляют взаимные поездки граждан, имеющих долгосрочные разрешения на проживание, официальных лиц и людей, въезжающих по срочной деловой РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:38
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сингапур (страна)
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коронавирус covid-19, сингапур (страна), малайзия, в мире

Сингапур и Малайзия частично возобновят взаимные поездки граждан

12:38 26.07.2020
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваСингапур
Сингапур
© РИА Новости / Марина Лысцева
Сингапур. Архивное фото
БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Сингапур и Малайзия возобновляют взаимные поездки граждан, имеющих долгосрочные разрешения на проживание, официальных лиц и людей, въезжающих по срочной деловой необходимости, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Straits Times.
Новый порядок въезда и выезда для этих категорий граждан вступает в силу 10 августа. Данные о необходимых для пересечения границ документах и процедурах будут опубликованы в ближайшие дни, говорится в сообщении.
Одновременно стороны вырабатывают новые общие правила для въезда и выезда граждан, не входящих в эти категории, однако у газеты пока нет информации о том, когда процесс подготовки этих правил будет закончен и они вступят в силу. Также стороны рассматривают вопрос об открытии КПП на сухопутной границе между странами в ближайшие дни, сообщает агентство.
В Сингапуре за время пандемии заболели COVID-19 50 369 человек, скончались 27, полностью выздоровели 45 352 человека, в Малайзии заболели 8897 человек, скончались 124, полностью выздоровели 8600 человек.
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