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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области — пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:36 26.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области — пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавируса. У пяти заболевших диагностирована пневмония, у восьмерых - ОРВИ. У двоих бессимптомная форма. Среди новых случаев семь пенсионеров. Пять из них могли заразиться от родственников, имевших признаки респираторного заболевания, но не обращавшихся за медицинской помощью, один обследован перед плановой госпитализацией", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, среди заболевших есть восьмилетний ребенок, обследованный по контакту с заболевшим родственником, 17-летний подросток, у которого инфекцию выявили при обследовании для трудоустройства в лагерь, двое сотрудников промышленных предприятий и четверо неработающих. По каждому случаю определён круг контактных — всего 46 человек, им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 26 июля на COVID-19 обследованы 117,6 тысячи человек, из них выявлено 2790 случаев заражения, 2308 человек выздоровели (трое за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 313 человек, в том числе трое - в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
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