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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области — пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:36
2020-07-26T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости.
Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области
— пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавируса. У пяти заболевших диагностирована пневмония, у восьмерых - ОРВИ. У двоих бессимптомная форма. Среди новых случаев семь пенсионеров. Пять из них могли заразиться от родственников, имевших признаки респираторного заболевания, но не обращавшихся за медицинской помощью, один обследован перед плановой госпитализацией", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, среди заболевших есть восьмилетний ребенок, обследованный по контакту с заболевшим родственником, 17-летний подросток, у которого инфекцию выявили при обследовании для трудоустройства в лагерь, двое сотрудников промышленных предприятий и четверо неработающих. По каждому случаю определён круг контактных — всего 46 человек, им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.
Всего на 26 июля на COVID-19 обследованы 117,6 тысячи человек, из них выявлено 2790 случаев заражения, 2308 человек выздоровели (трое за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 313 человек, в том числе трое - в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф