В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области — пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавируса. У пяти заболевших диагностирована пневмония, у восьмерых - ОРВИ. У двоих бессимптомная форма. Среди новых случаев семь пенсионеров. Пять из них могли заразиться от родственников, имевших признаки респираторного заболевания, но не обращавшихся за медицинской помощью, один обследован перед плановой госпитализацией", - сказали в штабе.

По данным оперштаба, среди заболевших есть восьмилетний ребенок, обследованный по контакту с заболевшим родственником, 17-летний подросток, у которого инфекцию выявили при обследовании для трудоустройства в лагерь, двое сотрудников промышленных предприятий и четверо неработающих. По каждому случаю определён круг контактных — всего 46 человек, им выдали постановления об изоляции и передали под медицинское наблюдение и обследование.

Всего на 26 июля на COVID-19 обследованы 117,6 тысячи человек, из них выявлено 2790 случаев заражения, 2308 человек выздоровели (трое за последние сутки), умерли 44. Остаются под медицинским наблюдением 313 человек, в том числе трое - в обсерваторе.