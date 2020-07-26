Во Вьетнаме выявили второй за три месяца случай COVID-19 внутри страны

БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Во вьетнамском приморском городе Да Нанг зарегистрирован второй подряд случай заражения COVID-19, не связанный с въездом носителя инфекции из-за границы, в городе вновь приняты меры ограничения, сообщает в воскресенье вьетнамское государственное новостное агентство Во вьетнамском приморском городе Да Нанг зарегистрирован второй подряд случай заражения COVID-19, не связанный с въездом носителя инфекции из-за границы, в городе вновь приняты меры ограничения, сообщает в воскресенье вьетнамское государственное новостное агентство VNA

Новый пациент – житель Да Нанга в возрасте 61 года, в настоящее время находящийся в инфекционном отделении городской больницы. Он подключен к аппарату ИВЛ, говорится в сообщении.

В связи с вероятностью возникновения новой вспышки болезни в городе принимаются меры ограничения. В частности, запрещены собрания более 30 человек, запрещено проведение массовых торжеств и религиозных служб, спортивных соревнований и других мероприятий, предполагающих большое стечение людей, проводятся дополнительные эпидемиологические расследования, сообщает агентство. Также Да Нанг прекратил с 13.00 воскресенья (09.00 мск) прием туристов. Туристам, уже находящимся в городе, продолжат оказывать услуги, однако с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

В субботу в Да Нанге был зарегистрирован первый для Вьетнама за 102 дня случай местного заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом оказался 57-летний житель города, никуда не выезжавший в течение последнего месяца. Более ста человек – соседей, родственников и друзей заболевшего были помещены в карантин, и уже в субботу прошли первую серию тестов на COVID-19, давшую у всех отрицательный результат.

С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 418 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 418 случаев заболевания 276 – ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну.