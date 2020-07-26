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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574936147.html
В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 608
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 608, РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика

В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 608

12:27 26.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 608, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 25 июля в республике было выявлено 606 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 608", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 565 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная Республика
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