В ЛНР число случаев COVID-19 выросло до 608

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 608, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По обнародованным данным минздрава ЛНР, на 25 июля в республике было выявлено 606 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 608", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 565 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.