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Война в Сирии
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В сирийском порту Тартус прошел парад российских кораблей в честь Дня ВМФ
Парад военных кораблей и судов обеспечения ВМФ России прошел на рейде сирийского порта Тартус, в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:07
война в сирии
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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тартус (город)
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Парад в честь Дня ВМФ в сирийском порту Тартус
Военные корабли и суда постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море приняли участие в параде в честь Дня ВМФ в сирийском Тартусе в воскресенье. В парадном строю были задействованы дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также суда вспомогательного флота - килекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36. В отдельных элементах праздника участвовали противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок".
2020-07-26T12:24
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Парады в честь дня ВМФ во Владивостоке и на Камчатке
Так парады в честь дня ВМФ прошли во Владивостоке и на Камчатке. В акватории бухты Золотой Рог смотр кораблей проходил впервые.
2020-07-26T12:24
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вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, ан-72, су-34, су-35, тартус (город), сирия

В сирийском порту Тартус прошел парад российских кораблей в честь Дня ВМФ

12:24 26.07.2020 (обновлено: 17:07 26.07.2020)
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ТАРТУС (Сирия), 26 июл - РИА Новости. Парад военных кораблей и судов обеспечения ВМФ России прошел на рейде сирийского порта Тартус, в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ РФ, 14 российских летательных аппаратов и два ракетных катера ВМС Сирии, сообщает в воскресенье Минобороны России.
"В парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ России – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также суда вспомогательного флота – киллекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36. В отдельных элементах военно-спортивного праздника принимали участие противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок" ... Всего в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии", - говорится в сообщении.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Уточняется, что торжественные мероприятия в территориальных водах Сирии начались с обхода парадного строя кораблей ВМФ России, выстроенных в кильватерную линию на внешнем рейде порта Тартус. Обход совершался принимающим парад - командующим группировкой войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенантом Александром Чайко и командующим парадом – капитаном 1 ранга Сергеем Троневым.
"После обхода строя кораблей и прибытия командующего группировкой войск ВС РФ в САР и командующего парадом на фрегат "Адмирал Макаров" на борту корабля состоялась торжественная церемония награждения военных моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга", - добавляется в сообщении.
Кроме того, после завершения торжественной части парада экипажи кораблей и судов ВМФ России продемонстрировали боевые возможности и морскую выучку во время военно-спортивного праздника. Воздушную часть праздника открыл пролет вертолетов морской и армейской авиации - Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35. Помимо этого, в небе над средиземноморским побережьем парами прошли фронтовые бомбардировщики Су-24, многофункциональные самолеты Су-34 и Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-72 ВКС России, отметили в Минобороны.
"В рамках морской части военно-спортивного праздника гостям и жителям города Тартус российские военные моряки продемонстрировали эпизоды по высадке и захвату побережья подразделением морской пехоты ВМФ России при огневой поддержке катеров "Раптор" и ударных вертолетов армейской авиации Ми-35, по проводке за тралами кораблем противоминной обороны "Вице-адмирал Захарьин" дизель-электрической подводной лодки и уничтожении тральщиком плавающих мин с помощью корабельной артиллерии", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что помимо кораблей ВМФ России в параде участвовали два ракетных катера проекта 205 от 110 бригады надводных кораблей военно-морских сил САР. Завершилась программа прохождением катеров "Раптор" и пролетом вертолета морской авиации Ка-27, несших на борту и в воздухе государственные флаги РФ, САР и ВМФ России.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
24 июля, 15:14
ВМФ России отмечает 324-ю годовщину
4901020
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Война в СирииВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииАн-72Су-34Су-35Тартус (город)Сирия
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