В сирийском порту Тартус прошел парад российских кораблей в честь Дня ВМФ

ТАРТУС (Сирия), 26 июл - РИА Новости. Парад военных кораблей и судов обеспечения ВМФ России прошел на рейде сирийского порта Парад военных кораблей и судов обеспечения ВМФ России прошел на рейде сирийского порта Тартус , в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ РФ, 14 российских летательных аппаратов и два ракетных катера ВМС Сирии , сообщает в воскресенье Минобороны России.

"В парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ России – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также суда вспомогательного флота – киллекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36. В отдельных элементах военно-спортивного праздника принимали участие противодиверсионные катера типа "Раптор" и "Грачонок" ... Всего в праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что торжественные мероприятия в территориальных водах Сирии начались с обхода парадного строя кораблей ВМФ России, выстроенных в кильватерную линию на внешнем рейде порта Тартус. Обход совершался принимающим парад - командующим группировкой войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-лейтенантом Александром Чайко и командующим парадом – капитаном 1 ранга Сергеем Троневым.

"После обхода строя кораблей и прибытия командующего группировкой войск ВС РФ в САР и командующего парадом на фрегат "Адмирал Макаров" на борту корабля состоялась торжественная церемония награждения военных моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга", - добавляется в сообщении.

Ан-72 Кроме того, после завершения торжественной части парада экипажи кораблей и судов ВМФ России продемонстрировали боевые возможности и морскую выучку во время военно-спортивного праздника. Воздушную часть праздника открыл пролет вертолетов морской и армейской авиации - Ка-27ПС , Ми-8АМТШ и Ми-35 . Помимо этого, в небе над средиземноморским побережьем парами прошли фронтовые бомбардировщики Су-24 , многофункциональные самолеты Су-34 Су-35 , самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 , транспортные самолеты Ан-26 ВКС России, отметили в Минобороны.

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"В рамках морской части военно-спортивного праздника гостям и жителям города Тартус российские военные моряки продемонстрировали эпизоды по высадке и захвату побережья подразделением морской пехоты ВМФ России при огневой поддержке катеров "Раптор" и ударных вертолетов армейской авиации Ми-35, по проводке за тралами кораблем противоминной обороны "Вице-адмирал Захарьин" дизель-электрической подводной лодки и уничтожении тральщиком плавающих мин с помощью корабельной артиллерии", - добавили в ведомстве.