Подразделения ЛНР получили приказ бессрочно прекратить огонь в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе , согласованных в ходе заседания контактной группы в среду.

Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.

"В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему", - заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он уточнил, что в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, "которых непреклонно добивались представители республики". По словам Лещенко, каждому сотруднику Народной милиции ЛНР в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий действия дополнительных мер контроля режима прекращения огня.

"С 00.01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской народной республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня", - заявил Лещенко.