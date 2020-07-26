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Подразделения ЛНР получили приказ бессрочно прекратить огонь в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:34
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Подразделения ЛНР получили приказ бессрочно прекратить огонь в Донбассе

12:20 26.07.2020 (обновлено: 12:34 26.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе, согласованных в ходе заседания контактной группы в среду.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.
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"В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему", - заявил журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Он уточнил, что в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, "которых непреклонно добивались представители республики". По словам Лещенко, каждому сотруднику Народной милиции ЛНР в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий действия дополнительных мер контроля режима прекращения огня.
"С 00.01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской народной республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня", - заявил Лещенко.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Лещенко выразил надежду на аналогичные действия со стороны украинского правительства и ВС Украины. По его словам, в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к пресечению действий украинских силовиков.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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