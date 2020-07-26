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В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Пять пациентов с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас 27 человек, сообщает... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

12:18 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Пять пациентов с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас 27 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии с начала эпидемии выявлены 3549 случаев заболевания коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.
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"Всего в регионе госпитализировано 177 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 67, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в республике выявлены 29 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3578 человек. Выздоровели 2814 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7803 человек, остаются под наблюдением 425 человек, в том числе 248 – в условиях самоизоляции на дому.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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