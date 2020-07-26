В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

"Всего в регионе госпитализировано 177 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 67, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.