В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Пять пациентов с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе сейчас 27 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии с начала эпидемии выявлены 3549 случаев заболевания коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 177 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 67, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в республике выявлены 29 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3578 человек. Выздоровели 2814 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7803 человек, остаются под наблюдением 425 человек, в том числе 248 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.