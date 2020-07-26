Путин заявил, что любовь к Отечеству священна для российских моряков

"Сегодня в едином строю военно-морского парада пройдет историческая и самая современная техника, новые корабли под управлением блестящих флотских экипажей, для которых верность долгу, крепость морских устоев и память о предшественниках священны. Священны также, как любовь к морю, к своей семье, к Отечеству", - сказал Путин на параде в День Военно-морского флота.