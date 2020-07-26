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Путин заявил, что любовь к Отечеству священна для российских моряков
Верность долгу, крепость морских устоев, память о предшественниках, любовь к морю, к своей семье и к Отечеству священны для российских моряков, заявил президент РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:27
россия
владимир путин
вмф рф
безопасность
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День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, владимир путин, вмф рф, безопасность

Путин заявил, что любовь к Отечеству священна для российских моряков

12:15 26.07.2020 (обновлено: 17:27 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Верность долгу, крепость морских устоев, память о предшественниках, любовь к морю, к своей семье и к Отечеству священны для российских моряков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня в едином строю военно-морского парада пройдет историческая и самая современная техника, новые корабли под управлением блестящих флотских экипажей, для которых верность долгу, крепость морских устоев и память о предшественниках священны. Священны также, как любовь к морю, к своей семье, к Отечеству", - сказал Путин на параде в День Военно-морского флота.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Он подчеркнул, что уверен в том, что наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут родину и будут верны заветам великого русского адмирала Павла Нахимова "мыслить прежде всего о славе России и родного флота".
"С праздником вас! Да здравствует Военно-морской флот!" - добавил глава государства.
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РоссияВладимир ПутинВМФ РФБезопасность
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