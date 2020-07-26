https://ria.ru/20200726/1574935694.html
Путин заявил, что любовь к Отечеству священна для российских моряков
Верность долгу, крепость морских устоев, память о предшественниках, любовь к морю, к своей семье и к Отечеству священны для российских моряков, заявил президент РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:15
2020-07-26T17:27
россия
владимир путин
вмф рф
безопасность
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https://ria.ru/20200726/1574846798.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
2020-07-26T12:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вмф рф, безопасность