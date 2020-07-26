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ДНР откроет КПП на линии соприкосновения в Донбассе 27 июля
Пункт пропуска "Еленовка" на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 27 июля, на подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:14
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, в мире

ДНР откроет КПП на линии соприкосновения в Донбассе 27 июля

12:14 26.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКПП в Донбассе
КПП в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КПП в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Пункт пропуска "Еленовка" на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 27 июля, на подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике территорию будут пропускать только при наличии специального разрешения на въезд, заявили в воскресенье в межведомственном оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.
Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения из-за ситуации с COVID-19 на подконтрольной Киеву территории. Позже движение было возобновлено на определенных условиях, но спустя время КПП вновь закрыли.
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"Завтра, 27 июля, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 9:00 до 18:00. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение межведомственного оперативного штаба", - говорится в сообщении штаба.
В ведомстве отметили, что все прибывшие в ДНР должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.
"О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", - добавили в штабе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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