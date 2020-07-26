ДНР откроет КПП на линии соприкосновения в Донбассе 27 июля

"Завтра, 27 июля, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 9:00 до 18:00. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение межведомственного оперативного штаба", - говорится в сообщении штаба.