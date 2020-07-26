В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

"Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", — говорится в сообщении.

Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре. В мае сообщалось, что в течение этого года комплекс протестируют с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. Как заявляли в Минобороны, она предназначена для атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов". Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.