https://ria.ru/20200726/1574935509.html
В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:10
2020-07-26T16:44
новое оружие россии
россия
циркон
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, циркон, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются, сообщило Минобороны
.
"Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", — говорится в сообщении.
Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре. В мае сообщалось, что в течение этого года комплекс протестируют с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.
Как заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, принять ракету на вооружение планируется в 2021-2022 годах.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. Как заявляли в Минобороны, она предназначена для атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов". Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.