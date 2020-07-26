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В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:44
новое оружие россии
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безопасность
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РИА Новости
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353
60
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россия, циркон, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

12:10 26.07.2020 (обновлено: 16:44 26.07.2020)
19952
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны
Герб на ограде здания Министерства обороны
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются, сообщило Минобороны.

"Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", — говорится в сообщении.

Первые испытания "Циркона" начались в минувшем декабре. В мае сообщалось, что в течение этого года комплекс протестируют с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М.
Как заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, принять ракету на вооружение планируется в 2021-2022 годах.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. Как заявляли в Минобороны, она предназначена для атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов". Кроме того, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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Новое оружие РоссииРоссияЦирконМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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