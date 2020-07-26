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Силы ДНР получили приказ о полном прекращении огня
Приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля издан и доведен до личного состава Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:09
ситуация в днр и лнр
денис синенков
мид днр
донбасс
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ситуация в днр и лнр, денис синенков, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Силы ДНР получили приказ о полном прекращении огня

12:09 26.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 27 июля издан и доведен до личного состава Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в воскресенье начальник ведомства Денис Синенков.
Контактная группа в среду согласовала допмеры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.
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"В управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ (о полном и бессрочном прекращении огня с 27 июля – ред.), который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись", - сказал Синенков журналистам.
По его словам, командирами подразделений проведен инструктаж личного состава. Кроме того, "доведен перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня".
"По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям", - добавил Синенков.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРДенис СиненковМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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