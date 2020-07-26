ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - сказал журналистам Синенков.