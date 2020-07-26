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ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня, заявил в воскресенье начальник... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:24
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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На чём зиждется это ваше утверждение? Бандеровцы стреляют и убивают с 2014 года а приказа на освобождение Киева всё нет. Стрелков правильно говорит, что в 2014 можно было весь российский регион "Украина" практически без стрельбы освободить и воссоединить но Кремль испугался за "непосильно нажитое" своих друганов...
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донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля

12:07 26.07.2020 (обновлено: 15:24 26.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики с 27 июля переходит к полному бессрочному прекращению огня, заявил в воскресенье начальник ведомства Денис Синенков.
Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.
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"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - сказал журналистам Синенков.
С аналогичным заявлением выступил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Популярные комментарии
На чём зиждется это ваше утверждение? Бандеровцы стреляют и убивают с 2014 года а приказа на освобождение Киева всё нет. Стрелков правильно говорит, что в 2014 можно было весь российский регион "Украина" практически без стрельбы освободить и воссоединить но Кремль испугался за "непосильно нажитое" своих друганов...
26 июля, 12:23
Inna Kapp
51212227
Что? Патроны кончились?
26 июля, 12:12
КМКалинка Малинкова
111100553
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