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Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камеры наблюдения сняли, как на Третьем транспортном кольце в Москве мужчина выпрыгнул из багажника едущего на полном ходу автомобиля. Запись опубликовал... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:49
ттк
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ттк, москва, происшествия

Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто

12:06 26.07.2020 (обновлено: 19:49 26.07.2020)
63379
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Камеры наблюдения сняли, как на Третьем транспортном кольце в Москве мужчина выпрыгнул из багажника едущего на полном ходу автомобиля. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что 24 июля двух человек похитили на улице Мусы Джалиля. Сначала злоумышленники требовали от мужчины и его знакомого 60 тысяч рублей за аренду автомобиля, а затем избили их, засунули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Во время движения похищенные смогли открыть багажник и один из них на ходу выпал на проезжую часть и потерял сознание.
В больнице у пострадавшего диагностировали ссадины, ушибы и перелом черепа.
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