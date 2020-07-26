Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто

Отмечается, что 24 июля двух человек похитили на улице Мусы Джалиля. Сначала злоумышленники требовали от мужчины и его знакомого 60 тысяч рублей за аренду автомобиля, а затем избили их, засунули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Во время движения похищенные смогли открыть багажник и один из них на ходу выпал на проезжую часть и потерял сознание.