https://ria.ru/20200726/1574935379.html
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камеры наблюдения сняли, как на Третьем транспортном кольце в Москве мужчина выпрыгнул из багажника едущего на полном ходу автомобиля. Запись опубликовал... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:06
2020-07-26T19:49
ттк
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574715976.html
VLADIMIR GROMOV
"Назад в 90-тые". Больше парадов, хороших и разных!
501
F-16 Viper
патриоты поймали либерала и везли его в лес предавать мучениям
200
64
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ттк, москва, происшествия