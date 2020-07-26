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На акции протеста в Израиле задержали более десяти человек
Акции протеста прошли в нескольких городах Израиля, более десяти человек были задержаны, один получил ранения. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:03
биньямин нетаньяху
иерусалим
тель-авив
израиль
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иерусалим
тель-авив
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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биньямин нетаньяху, иерусалим, тель-авив, израиль

На акции протеста в Израиле задержали более десяти человек

12:03 26.07.2020
1817
© REUTERS / Ronen ZvulunПолиция использует водомет во время акции протеста в Израиле
Полиция использует водомет во время акции протеста в Израиле
© REUTERS / Ronen Zvulun
Полиция использует водомет во время акции протеста в Израиле
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл - РИА Новости. Акции протеста прошли в нескольких городах Израиля, более десяти человек были задержаны, один получил ранения.
Как пишет издание Haaretz, более пяти тысяч человек вышли в субботу вечером на акцию протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Кроме того, протесты прошли в Тель-Авиве и Кейсарии возле дома главы кабмина.
По данным пресс-службы полиции, после завершения акции не все ее участники добровольно разошлись. СМИ заявляют, что полиция использовала водомёты.
"Полиция задержала 12 подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на других демонстрантов", - сообщила пресс-служба касательно акции протеста в Иерусалиме.
В свою очередь издание Jerusalem Post сообщает, что на одного из демонстрантов в региональном совете Шаар-ха-Негев напали с ножом, он получил лёгкие ранения.
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