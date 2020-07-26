В Петербурге проходит Главный военно-морской парад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В акватории Большого Кронштадтского рейда начался Главный военно-морской парад, в нем принимают участие 15 кораблей и подводных лодок, передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников парада большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Пётр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный, крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков" и другие. Это те корабли, которые по водоизмещению не прошли акваторию Невы. В парадной линии они сгруппируются согласно своим боевым задачам.
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В этом году проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада, доступ в город был разрешен местным жителям и по специальным приглашениям. Эти меры связаны с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.