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В Петербурге проходит Главный военно-морской парад
В акватории Большого Кронштадтского рейда начался Главный военно-морской парад, в нем принимают участие 15 кораблей и подводных лодок, передает корреспондент... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:03
кронштадт
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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кронштадт, безопасность

В Петербурге проходит Главный военно-морской парад

12:02 26.07.2020 (обновлено: 12:03 26.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМоряки на репетиции парада в Кронштадте в честь Дня ВМФ
Моряки на репетиции парада в Кронштадте в честь Дня ВМФ
© РИА Новости / Александр Гальперин
Моряки на репетиции парада в Кронштадте в честь Дня ВМФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В акватории Большого Кронштадтского рейда начался Главный военно-морской парад, в нем принимают участие 15 кораблей и подводных лодок, передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников парада большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Пётр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный, крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков" и другие. Это те корабли, которые по водоизмещению не прошли акваторию Невы. В парадной линии они сгруппируются согласно своим боевым задачам.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
В этом году проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада, доступ в город был разрешен местным жителям и по специальным приглашениям. Эти меры связаны с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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КронштадтБезопасность
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