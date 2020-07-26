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В Польше число случаев COVID-19 превысило 43 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 43 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
германия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, польша, германия

В Польше число случаев COVID-19 превысило 43 тысячи

12:01 26.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 43 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки положительными оказались тесты 443 человек. Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 43 065.
По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались семь человек. Общее число летальных случаев составило 1671.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1601 человек, 68 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 311 находятся на карантине, 32 733 выздоровели.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГермания
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