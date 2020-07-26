https://ria.ru/20200726/1574935080.html
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:01
2020-07-26T20:28
сергей шахов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574938135_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1d9c2958bc9e8273f26bfec110a2d816.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
Андрей Марков
Это не просто трехлетний мальчик,как стыдливо здесь умалчивают.Это сын политического узника Кремля Сулейманова.
132
Андрей Кранин
И как то стыдливо об это умалчивают все желтушные и либеральные сми ? Это странно.
52
15
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
24 июля около 4 часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, без вести пропал во время прогулки.
В районе происшествия были развернуты масштабные поисковые мероприятия силами правоохранительных органов и волонтеров с привлечением экспертных и криминалистических возможностей органов Следственного комитета России. На месте работали опытные следователи и следователи-криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.
2020-07-26T12:01
true
PT0M34S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574938135_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1d9c2958bc9e8273f26bfec110a2d816.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574938135_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_0f93f40a112611156963c50106c20e07.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574938135_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_f38639bd1c07d2072c637cca76f7c791.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, республика крым, происшествия