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В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:28
сергей шахов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
республика крым
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
Это не просто трехлетний мальчик,как стыдливо здесь умалчивают.Это сын политического узника Кремля Сулейманова.
132
И как то стыдливо об это умалчивают все желтушные и либеральные сми ? Это странно.
52
15
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
24 июля около 4 часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, без вести пропал во время прогулки. В районе происшествия были развернуты масштабные поисковые мероприятия силами правоохранительных органов и волонтеров с привлечением экспертных и криминалистических возможностей органов Следственного комитета России. На месте работали опытные следователи и следователи-криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.
2020-07-26T12:01
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сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, республика крым, происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

12:01 26.07.2020 (обновлено: 20:28 26.07.2020)
495058
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", — сказал он.

Об исчезновении ребенка стало известно 24 июля. По словам родителей, он играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили. В поисках принимали участие около двух тысяч человек. Крымский главк СК возбудил уголовное дело.
Причины смерти ребенка пока не сообщаются.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Источник в правоохранительных структурах полуострова рассказал РИА Новости, что тело нашли в сливной яме неподалеку от дома. Каким образом мальчик там оказался, разбирается следствие.
В СК отметили, что на теле нет признаков насильственной смерти.
81285183473
Обсудить 15
Сергей ШаховМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Это не просто трехлетний мальчик,как стыдливо здесь умалчивают.Это сын политического узника Кремля Сулейманова.
26 июля, 12:34
Андрей Марков
811031109
И как то стыдливо об это умалчивают все желтушные и либеральные сми ? Это странно.
26 июля, 13:43
Андрей Кранин
37300012
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