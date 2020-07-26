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Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в воскресенье утром в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, в результате чего погибли по меньшей мере... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:54
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вьетнам, в мире

Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

11:54 26.07.2020
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в воскресенье утром в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек и десятки получили ранения, сообщает издание VnExpress.
В сообщении говорится, что авария произошла в 09.53 утра по местному времени (05.53 мск) в районе Бо-Трач, когда автомобиль направлялся к туристической достопримечательности. Водитель автобуса мог потерять контроль на повороте, в результате ДТП девять человек погибли, десятки пострадали.
На момент происшествия в автобусе находились около 40 человек, направлявшихся к известным пещерам для празднования 30-летия выпускного.
Власти начали расследование причин ДТП.
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