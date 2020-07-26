Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

В сообщении говорится, что авария произошла в 09.53 утра по местному времени (05.53 мск) в районе Бо-Трач, когда автомобиль направлялся к туристической достопримечательности. Водитель автобуса мог потерять контроль на повороте, в результате ДТП девять человек погибли, десятки пострадали.