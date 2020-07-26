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Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в воскресенье утром в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, в результате чего погибли по меньшей мере... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:54
2020-07-26T11:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, в мире