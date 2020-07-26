https://ria.ru/20200726/1574934830.html
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 80 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:54
2020-07-26T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
филиппины
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире