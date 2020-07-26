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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 80 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:54
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коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

11:54 26.07.2020
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© AP Photo / Aaron Favila Филиппины
 Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 80 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки зафиксировали 2110 новых случаев инфицирования и 39 летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 80 448 человек, скончались 1932 пациента с COVID-19. Отмечается, что излечились 26 110 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФилиппиныВ мире
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