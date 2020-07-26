В Азербайджане сообщили об ошибке в результатах тестов на COVID-19

"Произошла техническая ошибка в сообщениях, отправленных гражданам в связи с результатами тестов на коронавирус 25 и 26 июля с портала its.gov.az. Агентство просит лиц, получивших в указанные даты СМС-сообщения с портала its.gov.az, не учитывать результаты тестов. С 27 июля гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения о результатах тестов. Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе", - говорится в заявлении агентства.