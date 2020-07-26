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https://ria.ru/20200726/1574934798.html
В Азербайджане сообщили об ошибке в результатах тестов на COVID-19
Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана сообщило об ошибке в отправленных гражданам результатах тестов на выявление на... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, азербайджан

В Азербайджане сообщили об ошибке в результатах тестов на COVID-19

11:54 26.07.2020 (обновлено: 11:58 26.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на COVID-19. Архивное фото
БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана сообщило об ошибке в отправленных гражданам результатах тестов на выявление на коронавируса (COVID-19).

"Произошла техническая ошибка в сообщениях, отправленных гражданам в связи с результатами тестов на коронавирус 25 и 26 июля с портала its.gov.az. Агентство просит лиц, получивших в указанные даты СМС-сообщения с портала its.gov.az, не учитывать результаты тестов. С 27 июля гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения о результатах тестов. Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе", - говорится в заявлении агентства.

Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие коронавируса
Вчера, 09:13Распространение нового коронавируса
В России провели более 26,9 миллиона тестов на COVID-19
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане, по данным оперштаба на субботу, достигло 29 633, за сутки инфекция выявлена еще у 321 человека, всего в стране умерли 408 человек с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Азербайджан
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