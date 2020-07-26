В Азербайджане сообщили об ошибке в результатах тестов на COVID-19

БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана сообщило об ошибке в отправленных гражданам результатах тестов на выявление на коронавируса (COVID-19).
"Произошла техническая ошибка в сообщениях, отправленных гражданам в связи с результатами тестов на коронавирус 25 и 26 июля с портала its.gov.az. Агентство просит лиц, получивших в указанные даты СМС-сообщения с портала its.gov.az, не учитывать результаты тестов. С 27 июля гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения о результатах тестов. Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе", - говорится в заявлении агентства.
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане, по данным оперштаба на субботу, достигло 29 633, за сутки инфекция выявлена еще у 321 человека, всего в стране умерли 408 человек с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.