В ЛНР заявили, что силовики минируют район у планируемого к открытию КПП

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-4, в районе которого планируется к открытию пункт пропуска "Первомайск-Золотое" в Донбассе.
По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что ведутся работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.
23 июля, 22:16Сказано в эфиреПроблем выше крыши. Политолог о словах Зеленского о перемирии в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в "нормандском формате". Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik назвал это ситуативным оживлением темы.
"С целью недопущения сотрудников миссии (Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, - ред.) в районы размещения вооружения, запрещённого минскими договорённостями, вооруженные формирования Украины установили семь противотанковых мин ТМ-62 поперек дороги общего пользования в районе населенного пункта Золотое-4, которая используется мирными жителями и СММ ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
По его мнению, действия украинских силовиков нарушают нормы гуманитарного права, а также создают угрозу жизни мирных жителей и сотрудников миссии ОБСЕ.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения