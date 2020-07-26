Цепкало рассказал, чем занимается в России

"Безусловно, я буду участвовать в новой кампании. И как бы там ни сложилось, все участвующие в объединении политические силы должны дальше идти рука об руку, при этом конкурируя. Возможность участвовать в кампании появится и у меня, и у Сергея Тихановского, и у Виктора Бабарико. При этом неважно, что кто-то не станет президентом. В демократическом обществе есть много других форм влияния на политическую обстановку", - отметил политик.