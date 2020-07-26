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Цепкало рассказал, чем занимается в России
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику и сейчас находится в Москве, заявил, что в России занимается... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:43
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало рассказал, чем занимается в России

11:43 26.07.2020
2657
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику и сейчас находится в Москве, заявил, что в России занимается предвыборной кампанией.
В пятницу источник в окружении Цепкало сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал в четверг вечером вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.
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"Подождите, сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией", - заявил Цепкало в интервью журналу Forbes, отвечая на вопрос, чем он планирует заниматься в России.
На вопрос о том, вернется ли он в Белоруссию в случае победы на выборах Лукашенко, Цепкало заявил, что это будет невозможно.
По поводу объединения своего предвыборного штаба со штабами кандидата в президенты Светланы Тихановской и незарегистрированного в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, Цепкало отметил, что формирование коалиций - это естественный процесс и он имеет значение на определенном историческом этапе.
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"Безусловно, я буду участвовать в новой кампании. И как бы там ни сложилось, все участвующие в объединении политические силы должны дальше идти рука об руку, при этом конкурируя. Возможность участвовать в кампании появится и у меня, и у Сергея Тихановского, и у Виктора Бабарико. При этом неважно, что кто-то не станет президентом. В демократическом обществе есть много других форм влияния на политическую обстановку", - отметил политик.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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