https://ria.ru/20200726/1574934403.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 228 пациентов с COVID-19
Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:40
2020-07-26T11:40
распространение нового коронавируса
московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское"
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466425_0:248:2761:1801_1400x0_80_0_0_50a76970e3ed115ed0a81886f483261d.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466425_0:248:2761:1801_1400x0_80_0_0_50a76970e3ed115ed0a81886f483261d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466425_15:0:2744:2047_1400x0_80_0_0_10e0989b6d6b7daa19af21f5c69fbdbb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466425_356:0:2403:2047_1400x0_80_0_0_de621119c381c053dd1781858c9d8f7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское", сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва