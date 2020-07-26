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В московском центре "Вороновское" лечатся 228 пациентов с COVID-19
Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:40
распространение нового коронавируса
московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское"
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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353
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московский клинический центр инфекционных болезней "вороновское", сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В московском центре "Вороновское" лечатся 228 пациентов с COVID-19

11:40 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 26 июля состоит на лечении 228 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 221, подтверждённых с COVID – 228, с кислородной поддержкой – 133, на ИВЛ – девять", - написал он в Facebook.
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Главврач отметил, что за сутки поступили 23 пациента, двое выписаны.
"Вчера умерла женщина в возрасте 67 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
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Распространение нового коронавирусаМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"Сергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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