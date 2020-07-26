https://ria.ru/20200726/1574934188.html
В Крыму назвали основные порты для создания яхтенных марин
Основными центрами создания яхтенных марин в Крыму станут Ялта и Севастополь, сообщил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:29
2020-07-26T23:15
алексей черняк
ялта
республика крым
севастополь
коктебель
экономика
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ялта
республика крым
севастополь
коктебель
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей черняк, ялта, республика крым, севастополь, коктебель, экономика