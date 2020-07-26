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В Крыму назвали основные порты для создания яхтенных марин
Основными центрами создания яхтенных марин в Крыму станут Ялта и Севастополь, сообщил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:15
алексей черняк
ялта
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севастополь
коктебель
экономика
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РИА Новости
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353
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алексей черняк, ялта, республика крым, севастополь, коктебель, экономика

В Крыму назвали основные порты для создания яхтенных марин

11:29 26.07.2020 (обновлено: 23:15 26.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ялта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Основными центрами создания яхтенных марин в Крыму станут Ялта и Севастополь, сообщил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Основным центром будет Ялта и Севастополь. Но для того, чтобы развивать это направление и стыковать с Краснодарским краем, надо реализовать проекты по строительству яхтенных марин в Керчи и Феодосии. Перспективное место — Евпатория", — сказал РИА Новости Черняк.

Кроме того, по его словам, под строительство яхтенных марин подходят Коктебель, Новый Свет, мыс Тарханкут.
"Уже разработана концепция развития, теперь все зависит от инвесторов, которые изъявят желание вложить средства", — подчеркнул Черняк.
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Алексей ЧернякЯлтаРеспублика КрымСевастопольКоктебельЭкономика
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