В Крыму назвали основные порты для создания яхтенных марин

"Основным центром будет Ялта и Севастополь. Но для того, чтобы развивать это направление и стыковать с Краснодарским краем, надо реализовать проекты по строительству яхтенных марин в Керчи и Феодосии. Перспективное место — Евпатория", — сказал РИА Новости Черняк.