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В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Открытие авиасообщения с Турцией не отразится на динамике туристического сезона в Крыму, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:06
алексей черняк
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алексей черняк, анталья (провинция), татьяна голикова, великобритания, стамбул

В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией

11:28 26.07.2020 (обновлено: 23:06 26.07.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Открытие авиасообщения с Турцией не отразится на динамике туристического сезона в Крыму, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в Анкару и Стамбул, начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

"Это никак не отразится на проведении туристического сезона в Крыму. Туристы уже распланировали отдых на крымских курортах до конца сентября", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, отдых в Крыму более безопасен для российских туристов, что является определяющим в этом туристическом сезоне при выборе места отдыха.
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Алексей ЧернякАнталья (провинция)Татьяна ГоликоваВеликобританияСтамбул
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