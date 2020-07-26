https://ria.ru/20200726/1574934100.html
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Открытие авиасообщения с Турцией не отразится на динамике туристического сезона в Крыму, заявил глава комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:28
2020-07-26T23:06
алексей черняк
анталья (провинция)
татьяна голикова
великобритания
стамбул
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4
анталья (провинция)
великобритания
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей черняк, анталья (провинция), татьяна голикова, великобритания, стамбул