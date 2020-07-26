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В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 221
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 221, сообщает краевой РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:27
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество

В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 221

11:27 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 221, сообщает краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксированы 133 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 88 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрированы 5502 случая заражения COVID-19, в том числе 73 - за последние сутки, выздоровели 4130 пациентов, на карантине остаются около 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайОбщество
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