https://ria.ru/20200726/1574934047.html
В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 221
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 221, сообщает краевой РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:27
2020-07-26T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пермский край
общество
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пермский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество