В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 221

"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксированы 133 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 88 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.