https://ria.ru/20200726/1574933959.html
Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота будут достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:24
2020-07-26T14:33
владимир путин
вмф рф
безопасность
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930990_0:0:3012:1695_1400x0_80_0_0_868c62511a8714dfdd1401b05089a179.jpg
Makc Makc
Особенно горящий Кузнецов впечатляет.
106
Валерий Смирнов
самое коварное в этой фразе - "не имеющих аналогов"... квадратное колесо тоже не имеет аналогов, но ездить на нем плохо.. а хорошее обычно сразу копируется и у него куча аналогов, главное - чтобы было на достойном уровне
81
29
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930990_0:0:3012:1695_1400x0_80_0_0_868c62511a8714dfdd1401b05089a179.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вмф рф, безопасность