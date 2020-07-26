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Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота будут достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:33
владимир путин
вмф рф
безопасность
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Особенно горящий Кузнецов впечатляет.
106
самое коварное в этой фразе - "не имеющих аналогов"... квадратное колесо тоже не имеет аналогов, но ездить на нем плохо.. а хорошее обычно сразу копируется и у него куча аналогов, главное - чтобы было на достойном уровне
81
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930990_0:0:3012:1695_1400x0_80_0_0_868c62511a8714dfdd1401b05089a179.jpg
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РИА Новости
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60
владимир путин, вмф рф, безопасность

Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

11:24 26.07.2020 (обновлено: 14:33 26.07.2020)
6910
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота будут достигаться благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сказал Путин на параде в День Военно-морского флота.
114950277
Обсудить 29
Владимир ПутинВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Особенно горящий Кузнецов впечатляет.
26 июля, 12:21
MMMakc Makc
571001434
самое коварное в этой фразе - "не имеющих аналогов"... квадратное колесо тоже не имеет аналогов, но ездить на нем плохо.. а хорошее обычно сразу копируется и у него куча аналогов, главное - чтобы было на достойном уровне
26 июля, 12:36
Валерий Смирнов
51800022
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