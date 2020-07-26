В Тверской области число жертв коронавируса достигло 130

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 25 июля количество летальных исходов достигло 128.

"Сто тридцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4451 случай. За весь период выздоровели 3797 пациентов.