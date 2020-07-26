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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574933860.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 130
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 128 до 130, сообщает областное правительство. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, тверская область

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 130

11:23 26.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 128 до 130, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 25 июля количество летальных исходов достигло 128.
"Сто тридцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4451 случай. За весь период выздоровели 3797 пациентов.
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 10:33
В России за сутки выявили 5,7 тысячи новых случаев коронавируса
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТверская область
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