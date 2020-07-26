https://ria.ru/20200726/1574933860.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 130
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 128 до 130, сообщает областное правительство. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:23
2020-07-26T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
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тверская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, тверская область