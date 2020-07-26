Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России

"В составе современного Военно-морского флота России - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники", - сказал Путин на параде в День ВМФ.