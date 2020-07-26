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Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России
В составе современного ВМФ РФ находятся новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники: уровень оснащённости всегда растет, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:16
россия
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353
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россия, владимир путин, вмф рф, безопасность

Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России

11:23 26.07.2020 (обновлено: 12:16 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. В составе современного ВМФ РФ находятся новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники: уровень оснащённости всегда растет, заявил президент России Владимир Путин.
"В составе современного Военно-морского флота России - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники", - сказал Путин на параде в День ВМФ.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
По словам президента, уровень оснащённости российского военного флота постоянно растет, в частности, в этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов.
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РоссияВладимир ПутинВМФ РФБезопасность
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