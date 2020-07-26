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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574933714.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся 446 пациентов с коронавирусом
Более 940 пациентов, в том числе 446 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:21
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся 446 пациентов с коронавирусом

11:21 26.07.2020
175
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 940 пациентов, в том числе 446 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 948. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 928. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 446. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: шесть. В ОРИТ: 140. На ИВЛ: 37", - написал он в Facebook.
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 10:33
В России за сутки выявили 5,7 тысячи новых случаев коронавируса
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 87 пациентов, поступили 73 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМосква
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