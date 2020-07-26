https://ria.ru/20200726/1574933714.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся 446 пациентов с коронавирусом
Более 940 пациентов, в том числе 446 - с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:21
2020-07-26T11:21
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108000_0:117:2802:1693_1400x0_80_0_0_3b8714490f731c702399fe77f05f2fd7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574931818.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108000_0:117:2802:1693_1400x0_80_0_0_3b8714490f731c702399fe77f05f2fd7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108000_196:0:2607:1808_1400x0_80_0_0_433a82e028b566ba88bf3d714787ebd7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108000_498:0:2306:1808_1400x0_80_0_0_a735cf93c767e993f81dbb2ddc102c19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, москва