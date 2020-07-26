Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574933670.html
В ВС Украины выявили три новых случая COVID-19
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1400x0_80_0_0_8f7971664226bda94c3a17cb95db219c.jpg
https://ria.ru/20200725/1574913537.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1400x0_80_0_0_8f7971664226bda94c3a17cb95db219c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1400x0_80_0_0_93d3456427c709ee873b328ffc284a50.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:303:1210:1513_1400x0_80_0_0_8e6611f870b884d6e80c2c6e161391f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили три новых случая COVID-19

11:21 26.07.2020
136
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 26 июля в вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 154 человека… За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания...", - сообщило командование в Facebook.

Дезинфекция автобусов на Украине
25 июля, 16:37Распространение нового коронавируса
На Украине оценили темпы заболеваемости COVID-19
Отмечается, что всего выздоровели 570 человек, летальных случаев пять.
По данным минздрава Украины, по состоянию на 26 июля, по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
230000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице в Москве лечатся 446 пациентов с коронавирусом
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин: ВМФ достойно выполняет свои задачи
Фельдшер скорой медицинской помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 130
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотника у села в Донбассе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало рассказал, чем занимается в России
Медицинские работники проводят компьютерную томографию
В Кабардино-Балкарии рассказали о ситуации с коронавирусом
Полиция в Берлине
Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Берлине, задержали
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Пассажирский самолет
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане при взрыве погибли пять силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния