https://ria.ru/20200726/1574933670.html
В ВС Украины выявили три новых случая COVID-19
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:21
2020-07-26T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 26 июля в вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 154 человека… За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания...", - сообщило командование в Facebook.
Отмечается, что всего выздоровели 570 человек, летальных случаев пять.
По данным минздрава Украины, по состоянию на 26 июля, по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.