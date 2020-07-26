В ВС Украины выявили три новых случая COVID-19

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) 26 июля в вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 154 человека… За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания...", - сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что всего выздоровели 570 человек, летальных случаев пять.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 26 июля, по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.