Путин: ВМФ достойно выполняет свои задачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ВМФ России достойно выполняет самые сложные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников", - сказал он.
Вчера, 03:21День Военно-морского флота РФ
Президент поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что "более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы".
"И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику", - отметил Путин.