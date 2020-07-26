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Путин: ВМФ достойно выполняет свои задачи
ВМФ России достойно выполняет самые сложные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:33
владимир путин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, вмф рф, безопасность

Путин: ВМФ достойно выполняет свои задачи

11:20 26.07.2020 (обновлено: 11:33 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ВМФ России достойно выполняет самые сложные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников", - сказал он.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Президент поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что "более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы".
"И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику", - отметил Путин.
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Владимир ПутинВМФ РФБезопасность
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