Путин: ВМФ достойно выполняет свои задачи

"И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику", - отметил Путин.