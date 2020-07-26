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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200726/1574933547.html
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Россия зафиксировала за сутки шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:13
война в сирии
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
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353
60
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война в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире

Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

11:13 26.07.2020
2031
© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
© РИА Новости
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия зафиксировала за сутки шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии ... зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Идлиб – три, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию - в населенном пункте Кальта (провинция Ракка) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
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