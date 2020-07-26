https://ria.ru/20200726/1574933547.html
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Россия зафиксировала за сутки шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:13
2020-07-26T11:13
война в сирии
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722496_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_cead2385e1f64a8e57b9505c0ffc4fb4.jpg
https://ria.ru/20200726/1574932923.html
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722496_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_cead2385e1f64a8e57b9505c0ffc4fb4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722496_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_d4335723f6c2f9da512bd965c08c6bef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722496_100:0:700:600_1400x0_80_0_0_419a167e9f02964723010c16bf78749c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Россия зафиксировала за сутки шесть нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте
Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии ... зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два, Идлиб – три, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию - в населенном пункте Кальта (провинция Ракка) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России