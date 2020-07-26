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В Кабардино-Балкарии рассказали о ситуации с коронавирусом
Почти 92% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:07
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В Кабардино-Балкарии рассказали о ситуации с коронавирусом

11:07 26.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят компьютерную томографию
Медицинские работники проводят компьютерную томографию
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники проводят компьютерную томографию. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Почти 92% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5900 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 18 пациентов, всего выздоровевших – 5415", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в госпиталях в республике находится 438 человек, из которых 25 больных – в реанимациях.
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