В Кабардино-Балкарии рассказали о ситуации с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 66 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5900 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 18 пациентов, всего выздоровевших – 5415", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в госпиталях в республике находится 438 человек, из которых 25 больных – в реанимациях.