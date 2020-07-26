Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574933417.html
В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотника у села в Донбассе
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу близ подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:06
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/92/1560479253_0:91:1812:1110_1400x0_80_0_0_39ad9eeb4445dcd988b28bd5c879204c.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/92/1560479253_0:91:1812:1110_1400x0_80_0_0_39ad9eeb4445dcd988b28bd5c879204c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/92/1560479253_107:0:1707:1200_1400x0_80_0_0_4c00b51335cb7a3ddfda45f8cb74fd59.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156047/92/1560479253_307:0:1507:1200_1400x0_80_0_0_e3d3f9f864be6fcd0bd41b41442a84f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире

В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотника у села в Донбассе

11:06 26.07.2020
428
© Фото : Joint Forces OperationСотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу близ подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово в Донбассе, заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе СММ ОБСЕ.
"Около Орехово Луганской области, по оценке, в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ стреляли из стрелкового оружия", - процитировал РИА Новости отчет СММ ОБСЕ по состоянию на 25 июля представитель пресс-службы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
В пресс-службе уточнили, что команда СММ приземлила беспилотник и покинула этот район. Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР уточнил РИА Новости, что, по данным оборонного ведомства республики, огонь по беспилотнику миссии открыли военнослужащие 93-й бригады ВС Украины.
140032
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане при взрыве погибли пять силовиков
Медицинские работники проводят компьютерную томографию
В Кабардино-Балкарии рассказали о ситуации с коронавирусом
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Полет "Протона-М" со спутниками "Экспресс" станет самым долгим в истории
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало рассказал, чем занимается в России
Полиция в Берлине
Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Берлине, задержали
Пассажирский самолет
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Бухта Ласпи в Крыму
В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"
Аэропорт в Ростове-на-Дону
Вывозной рейс из Еревана доставил в Ростов-на-Дону более ста россиян
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Миротворческая миссия ООН
Киев направит в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского
Военнослужащий Народной милиции ДНР
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Украинский военный
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния