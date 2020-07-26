https://ria.ru/20200726/1574933417.html
В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотника у села в Донбассе
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу близ подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:06
2020-07-26T11:06
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/92/1560479253_0:91:1812:1110_1400x0_80_0_0_39ad9eeb4445dcd988b28bd5c879204c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире