Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574933324.html
Вывозной рейс из Еревана доставил в Ростов-на-Дону более ста россиян
Более ста россиян вернулись в РФ из Армении, воспользовавшись вывозным рейсом для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
ереван
ростов-на-дону
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3286bed5000f1525273a1ec2902bcf26.jpg
1
ереван
ростов-на-дону
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_3286bed5000f1525273a1ec2902bcf26.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_58790f4f55b10ec3ce607933d7f06041.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155335/49/1553354911_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_23658e5062185d8566081fcc96fa0dc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, ереван, ростов-на-дону, армения

Вывозной рейс из Еревана доставил в Ростов-на-Дону более ста россиян

11:04 26.07.2020
2887
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАэропорт в Ростове-на-Дону
Аэропорт в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Аэропорт в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более ста россиян вернулись в РФ из Армении, воспользовавшись вывозным рейсом для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, сообщили в российском посольстве.
"По получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину. Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также Оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 26 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 106 россиян", - говорится в сообщении посольства России в Армении в Facebook.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В дипмиссии сообщили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2822 человек, и работа по организации возвращения россиян домой продолжается.
Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
310202
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмЕреванРостов-на-ДонуАрмения
Рекомендуем
Пассажирский самолет
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Еревана в Москву запланировали на 1 августа
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане при взрыве погибли пять силовиков
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
В ОБСЕ заявили об обстреле беспилотника у села в Донбассе
Поселение на Бермудских островах
На Бермудах ищут удаленных работников и предлагают год проживания
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин провел в Кронштадте встречу с Шойгу и главкомом ВМФ
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Белорусские рубли
В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Военнослужащий Народной милиции ДНР
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Ноутбук
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Кадр из сериала Чики
Создатели сериала "Чики" не получали официальных жалоб
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния