Вывозной рейс из Еревана доставил в Ростов-на-Дону более ста россиян

В дипмиссии сообщили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2822 человек, и работа по организации возвращения россиян домой продолжается.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.