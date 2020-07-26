https://ria.ru/20200726/1574933243.html
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:03
2020-07-26T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
https://ria.ru/20200725/1574904864.html
Влад Антилибер
Просто и доходчиво. Смотрю здесь суперспециалисты пишут, что потеря обоняния и вкуса от антибиотиков. Что- то я ни разу в жизни не терял вкус с обонянием, когда антибиотики принимал. Этот симптом коронавируса уже неоднократно был озвучен светилами медицины из многих стран мира.
17
Валерий Сафин
Вот из за таких "врачей", в России вся статистика лживая.
11
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье