В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа

"Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса", — сказал он.