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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574933243.html
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
https://ria.ru/20200725/1574904864.html
Просто и доходчиво. Смотрю здесь суперспециалисты пишут, что потеря обоняния и вкуса от антибиотиков. Что- то я ни разу в жизни не терял вкус с обонянием, когда антибиотики принимал. Этот симптом коронавируса уже неоднократно был озвучен светилами медицины из многих стран мира.
17
Вот из за таких "врачей", в России вся статистика лживая.
11
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье

В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа

11:03 26.07.2020 (обновлено: 14:48 26.07.2020)
129242
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.

"Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса", — сказал он.

Врач отметил, что коронавирус пока до конца не изучен, поэтому болезнь может протекать совершенно по-разному, в том числе и бессимптомно.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 15,5 миллиона инфицированных, 635 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье
Популярные комментарии
Просто и доходчиво. Смотрю здесь суперспециалисты пишут, что потеря обоняния и вкуса от антибиотиков. Что- то я ни разу в жизни не терял вкус с обонянием, когда антибиотики принимал. Этот симптом коронавируса уже неоднократно был озвучен светилами медицины из многих стран мира.
26 июля, 12:19
Влад Антилибер
1200005
Вот из за таких "врачей", в России вся статистика лживая.
26 июля, 11:59
Валерий Сафин
800003
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