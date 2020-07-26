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https://ria.ru/20200726/1574933115.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1131
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 14 и достигло 1131, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1131

10:59 26.07.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 14 и достигло 1131, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1131, выздоровели 920 человека, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 6183 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 302 пациентa. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Грузия
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