В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 213

"Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Узловой, Донского и Киреевского района в возрасте от 62 до 84 лет", - говорится в сообщении.

Таким образом на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8165 человек, выздоровели 6722 пациента. Всего в регионе скончались 213 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.