Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574933080.html
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 213
Четыре пациента в возрасте от 62 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_66077e627c98a7f48a2357b298ad12dc.jpg
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_66077e627c98a7f48a2357b298ad12dc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_178:0:2907:2047_1400x0_80_0_0_bb0edc2fbced6d89e31dfdc7d2c9c85f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_519:0:2566:2047_1400x0_80_0_0_58005cdd4c4cc109b1c48759bb36a9d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 213

10:59 26.07.2020
183
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 62 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 213, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек.
"Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Узловой, Донского и Киреевского района в возрасте от 62 до 84 лет", - говорится в сообщении.
Таким образом на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8165 человек, выздоровели 6722 пациента. Всего в регионе скончались 213 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
Рекомендуем
Вид на Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1131
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Полет "Протона-М" со спутниками "Экспресс" станет самым долгим в истории
Машины скорой медицинской помощи
В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 75 беженцев из Ливана
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1648
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил значение переговоров Путина и Зеленского
Медицинские работники проводят компьютерную томографию
В Кабардино-Балкарии рассказали о ситуации с коронавирусом
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин: ВМФ достойно выполняет свои задачи
Водитель машины скорой помощи
В Москве выявили 683 новых случая COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев COVID-19 за сутки
Автотрасса
Еще две автотрассы включили в перечень дорог федерального значения
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
В Армении число случаев COVID-19 достигло 37 317
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния