Полет "Протона-М" со спутниками "Экспресс" станет самым долгим в истории

В сентябре 2019 года на "Протоне" запустили европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1. Миссия длилась почти 16 часов.

Запуск "Экспрессов" запланирован на 00.27 мск 30 июля. Это будет единственный полет "Протона" в 2020 году.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.