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Полет "Протона-М" со спутниками "Экспресс" станет самым долгим в истории
Выведение на орбиту телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые 30 июля запустит ракета "Протон-М", станет самым продолжительным в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:57
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бриз-м, протон-м, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Полет "Протона-М" со спутниками "Экспресс" станет самым долгим в истории

10:57 26.07.2020
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© Фото : КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Выведение на орбиту телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые 30 июля запустит ракета "Протон-М", станет самым продолжительным в истории.
Как сообщает в воскресенье "Роскосмос", "отделение космического аппарата "Экспресс-80" от разгонного блока "Бриз-М" ожидается через 17 часов 59 минут после старта, "Экспресс-103" — еще через 17 минут".
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В сентябре 2019 года на "Протоне" запустили европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1. Миссия длилась почти 16 часов.
Запуск "Экспрессов" запланирован на 00.27 мск 30 июля. Это будет единственный полет "Протона" в 2020 году.
Отправка на орбиту "Экспрессов" изначально планировалась на более ранний срок, но ракету вернули в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, а запуск "Экспрессов" отложен на июль.
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Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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РИА НаукаБриз-МПротон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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