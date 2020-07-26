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В Сирию за сутки вернулись более 75 беженцев из Ливана
Более 75 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:56
война в сирии
ирак
сирия
дамаск (город)
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война в сирии, ирак, сирия, дамаск (город)

В Сирию за сутки вернулись более 75 беженцев из Ливана

10:55 26.07.2020 (обновлено: 10:56 26.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 75 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 77 беженцев (женщин – 23, детей – 39). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружены и уничтожены 38 взрывоопасных предметов.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИракСирияДамаск (город)
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