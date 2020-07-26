В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество новых заболевших COVID-19 в столице держится на низком уровне с начала июля, среднесуточный темп прироста за месяц составляет около минус 0,57%. сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 за месяц составляет около -0,57%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 49,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет. Также еще 3,3% – люди старше 80 лет, а 7,3% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – заключили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.