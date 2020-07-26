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В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19
Количество новых заболевших COVID-19 в столице держится на низком уровне с начала июля, среднесуточный темп прироста за месяц составляет около минус 0,57%... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:52
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19

10:52 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМашины скорой медицинской помощи
Машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество новых заболевших COVID-19 в столице держится на низком уровне с начала июля, среднесуточный темп прироста за месяц составляет около минус 0,57%. сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 за месяц составляет около -0,57%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 49,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет. Также еще 3,3% – люди старше 80 лет, а 7,3% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – заключили в штабе.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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