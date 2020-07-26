В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19

Уточняется, что 49,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет. Также еще 3,3% – люди старше 80 лет, а 7,3% среди заболевших - дети.