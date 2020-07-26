Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России

"Наши моряки достойно продолжают славные традиции предков. Мощный, современный военно-морской флот, способный выполнить боевые задачи любой сложности, был, есть и всегда будет гарантом безопасности и могущества нашей страны", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю дня ВМФ.

Аксенов подчеркнул, что более чем трехсотлетняя история ВМФ – это история блестящих побед, многие из которых стали образцами военного искусства. "Так происходит и сегодня, когда корабли и подразделения ВМФ России выполняют боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии", - подчеркнул он.