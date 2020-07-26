Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мощный и современный военно-морской флот всегда будет гарантом безопасности и могущества России.
"Наши моряки достойно продолжают славные традиции предков. Мощный, современный военно-морской флот, способный выполнить боевые задачи любой сложности, был, есть и всегда будет гарантом безопасности и могущества нашей страны", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю дня ВМФ.
Аксенов подчеркнул, что военно-морской флот – важнейшая основа оборонного потенциала России. "Во многом именно создание мощного флота предопределило развитие нашей страны как великой мировой державы", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, для крымчан Военно-морской флот России имеет особое значение, так как история Крыма и Севастополя неотделима от истории Черноморского флота России.
Аксенов подчеркнул, что более чем трехсотлетняя история ВМФ – это история блестящих побед, многие из которых стали образцами военного искусства. "Так происходит и сегодня, когда корабли и подразделения ВМФ России выполняют боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии", - подчеркнул он.