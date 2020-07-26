Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574932719.html
Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мощный и современный военно-морской флот всегда будет гарантом безопасности и могущества России. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:52
сергей аксенов (политик)
севастополь
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1400x0_80_0_0_502b514c208f3e1f33fd9438726760fd.jpg
https://ria.ru/20200726/1574930951.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1400x0_80_0_0_502b514c208f3e1f33fd9438726760fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1986_1400x0_80_0_0_8823357738374def045380d4d7db020a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_599:0:2647:2048_1400x0_80_0_0_c8fd65b04b65b5711d4e4e370f7c63b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), севастополь, вмф рф

Аксенов назвал ВМФ гарантом могущества и безопасности России

10:52 26.07.2020
385
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мощный и современный военно-морской флот всегда будет гарантом безопасности и могущества России.
"Наши моряки достойно продолжают славные традиции предков. Мощный, современный военно-морской флот, способный выполнить боевые задачи любой сложности, был, есть и всегда будет гарантом безопасности и могущества нашей страны", - говорится в поздравлении Аксенова по случаю дня ВМФ.
Аксенов подчеркнул, что военно-морской флот – важнейшая основа оборонного потенциала России. "Во многом именно создание мощного флота предопределило развитие нашей страны как великой мировой державы", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, для крымчан Военно-морской флот России имеет особое значение, так как история Крыма и Севастополя неотделима от истории Черноморского флота России.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Вчера, 10:17
Путин провел в Кронштадте встречу с Шойгу и главкомом ВМФ
Аксенов подчеркнул, что более чем трехсотлетняя история ВМФ – это история блестящих побед, многие из которых стали образцами военного искусства. "Так происходит и сегодня, когда корабли и подразделения ВМФ России выполняют боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии", - подчеркнул он.
1920002
Обсудить 0
Сергей Аксенов (политик)СевастопольВМФ РФ
Рекомендуем
Машины скорой медицинской помощи
В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1648
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 75 беженцев из Ливана
Полиция в Берлине
Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Берлине, задержали
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало рассказал, чем занимается в России
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму
Регистрация брака во время пандемии коронавируса
В Таджикистане ограничили число гостей на свадьбах из-за коронавируса
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
ДТП на 1023 километре трассы М-5 Урал в Красноярском районе Самарской области
В Самарской области два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе
Медали ветеранов Великой Отечественной
В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Пассажирский самолет
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния