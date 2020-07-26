В Самарской области два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе

По предварительным данным полиции, ДТП произошло в воскресенье утром на 1023 километре трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области, водитель автомобиля Peugeot столкнулся со стоящим на обочине грузовиком "ГАЗ-3310 Валдай".

Да, но в мелкие

"Погибли ребенок - мальчик девяти лет и водитель автомобиля Peugeot 1980 года рождения, пострадали три пассажира автомобиля Peugeot: мужчина 35 лет и ребенок - девочка 12 лет, женщина 30 лет, пассажиры госпитализированы", - говорится в сообщении.