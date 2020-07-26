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В Самарской области два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе
Два человека погибли и трое пострадали в результате аварии на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:59
самарская область
происшествия
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60
самарская область, происшествия

В Самарской области два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе

10:48 26.07.2020 (обновлено: 11:59 26.07.2020)
2946
© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиДТП на 1023 километре трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области
ДТП на 1023 километре трассы М-5 Урал в Красноярском районе Самарской области
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате аварии на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным полиции, ДТП произошло в воскресенье утром на 1023 километре трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области, водитель автомобиля Peugeot столкнулся со стоящим на обочине грузовиком "ГАЗ-3310 Валдай".
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Проголосовали:8167
25 февраля, 09:31
"Погибли ребенок - мальчик девяти лет и водитель автомобиля Peugeot 1980 года рождения, пострадали три пассажира автомобиля Peugeot: мужчина 35 лет и ребенок - девочка 12 лет, женщина 30 лет, пассажиры госпитализированы", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиДТП на 1023 километре трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области
ДТП на 1023 километре трассы М-5 Урал в Красноярском районе Самарской области
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
ДТП на 1023 километре трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области
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Самарская областьПроисшествия
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