Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574932507.html
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с надвигающимися сильными ливнями, градом и шквальным ветром, сообщает крымское управление... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154914/80/1549148084_0:105:3072:1832_1400x0_80_0_0_d3edf27e4e57ef68aca4ad1972948daf.jpg
https://ria.ru/20200726/1574931232.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154914/80/1549148084_0:105:3072:1832_1400x0_80_0_0_d3edf27e4e57ef68aca4ad1972948daf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154914/80/1549148084_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_16068788ab38b1c20617632c0c1bdda4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154914/80/1549148084_336:0:2384:2048_1400x0_80_0_0_4265626050e2a021970190d2b62ee07e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым

В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму

10:48 26.07.2020
4948
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная имени В. И. Ленина в Ялте
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с надвигающимися сильными ливнями, градом и шквальным ветром, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.", - говорится в сообщении.
Спасатели допустили возникновения чрезвычайных ситуаций, поэтому призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
Врач в госпитале COVID-19
Вчера, 10:23Распространение нового коронавируса
В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19
905600
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
Рекомендуем
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин провел в Кронштадте встречу с Шойгу и главкомом ВМФ
Строительство газопровода Северный поток-2
Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Руки матери и ребенка
Жительница Кургана объяснила, почему вела ребенка "на поводке"
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
Пассажирский самолет
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Кадр из сериала Внешние отмели
Сериал "Внешние отмели" продлили на второй сезон
Афганский фермер работает на маковом поле на окраине Джелалабада
"Все наживаются на маке". Кто стоит за наркотрафиком из Афганистана
Военнослужащий Народной милиции ДНР
Силы ДНР получили приказ о полном прекращении огня
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Стоп-кадр видео, где Максима Рубцов играет на флейте для дельфинов
В Сети обсуждают видео, на котором флейтист из России играет дельфинам
Поселение на Бермудских островах
На Бермудах ищут удаленных работников и предлагают год проживания
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало рассказал, чем занимается в России
Патроны
В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния