Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Берлине, задержали

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Берлине, задержали, пока нет свидетельств того, что он действовал с каким-либо политическим или религиозным умыслом, сообщает полиция Берлина.
Ранее пожарные сообщили, что легковой автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в воскресенье утром. Не менее семи человек пострадали, трое - в тяжелом состоянии.
"Водитель легкого автомобиля, участвовавшего в ДТП, был задержан. Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП... На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений", - сообщает полиция Берлина в Twitter.
На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.
#Berlin : un conducteur fonce sur les piétons, sept blessés dont trois graves https://t.co/VYejIKUFgN pic.twitter.com/1fcg1by4sq— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 26, 2020