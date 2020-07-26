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Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Берлине, задержали
Водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Берлине, задержали, пока нет свидетельств того, что он действовал с каким-либо политическим или религиозным... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:49
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РИА Новости
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353
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берлин (город), в мире

Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Берлине, задержали

10:43 26.07.2020 (обновлено: 10:49 26.07.2020)
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваПолиция в Берлине
Полиция в Берлине
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Полиция в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Берлине, задержали, пока нет свидетельств того, что он действовал с каким-либо политическим или религиозным умыслом, сообщает полиция Берлина.
Ранее пожарные сообщили, что легковой автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в воскресенье утром. Не менее семи человек пострадали, трое - в тяжелом состоянии.

"Водитель легкого автомобиля, участвовавшего в ДТП, был задержан. Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП... На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений", - сообщает полиция Берлина в Twitter.

На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, были задействованы спасательные вертолеты.
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