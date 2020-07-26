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На Байконуре установили на старт "Протон-М" с двумя спутниками связи
Ракету "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" утром в воскресенье вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:42
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протон-м, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос

На Байконуре установили на старт "Протон-М" с двумя спутниками связи

10:42 26.07.2020
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© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИРакета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М на стартовом комплексе космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ракету "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" утром в воскресенье вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает "Роскосмос".
"В соответствии с графиком работ, утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 200 и установлена в вертикальное положение на стартовом столе (пусковая установка № 39)", - говорится в сообщении.
Запуск запланирован на 00.27 мск 30 июля. Это будет единственный полет "Протона" в 2020 году.
Отправка на орбиту "Экспрессов" изначально планировалась на более ранний срок, но ракету вернули в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказывал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, а запуск "Экспрессов" отложен на июль.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
10 марта, 18:42
ЧП с российской ракетой-носителем "Протон-М" в 2006-2020 годах
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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