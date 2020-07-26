На Байконуре установили на старт "Протон-М" с двумя спутниками связи

"В соответствии с графиком работ, утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 200 и установлена в вертикальное положение на стартовом столе (пусковая установка № 39)", - говорится в сообщении.

Запуск запланирован на 00.27 мск 30 июля. Это будет единственный полет "Протона" в 2020 году.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.